Vuelta - Bennett: "Roglic ci ha confessato di non avere le stesse gambe del Tour, ma è stato super"

VUELTA - È stato il penultimo uomo in salita per Roglic e il neozelandese ha rilevato una confessione che lo sloveno ha fatto durante questa tre settimane. Roglic non aveva le stesse gambe del Tour ma, con l'aiuto del team, è riuscito a superare i momenti di difficoltà riuscendo a vincere la Vuelta.

