Primoz Roglic nella Pronti, via e c'è subito stato il successo dinella cronometro di Burgos . Tutto preventivabile alla vigilia, ma lo sloveno potrebbe perdere la maglia roja durante la seconda frazione con arrivo, molto probabile, in volata a Gamonal. Con Aranburu a 6'' dal corridore della Jumbo Visma, il basco potrebbe scalzarlo in testa alla classifica con la vittoria di tappa o con un 2° posto. Sotto sotto Roglic ci spera... Sarà una delle 5 tappe in linea senza neanche un GPM sul percorso

Il percorso della 2a tappa

Prima tappa in linea di questa Vuelta, con probabile volata finale a Gamonal, quartiere di Burgos. Grazie agli abbuoni, il vincitore potrà sfilare la maglia roja a chi ha conquistato la cronometro del giorno prima. Non sarà però una tappa piatta con diversi sali e scendi sparsi per tutta la frazione. Traguardo volante posto a 16,7 km dall'arrivo (che assegnerà altri secondi di abbuono) e occhio al dentello ai -3 km che potrebbe far male ai velocisti puri.

Programmazione tv

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player

Vuelta 2021, Tappa 2: Caleruega-Burgos, profilo 3D

I favoriti

Dopo il successo di Roglic a crono, ecco la prima volata della Vuelta. Favoritissimi Arnaud Démare e Michael Matthews che saranno anche i due a sfidarsi per la maglia verde. Stagioni fin qui non stellari per i due corridori: il francese, l'anno scorso il più vincente del circuito internazionale, ha finora raccolto 8 vittorie, ma quasi tutte in corse di secondo piano. L'australiano non vince, addirittura, dal 25 agosto dell'anno scorso. Per entrambi arriva subito un'occasione di riscatto.

In seconda fila c'è Fabio Jakobsen che tornerà a disputare una volata in un Grande Giro. Proprio lui che vinse la volata finale di Madrid alla Vuelta 2019 (conquistò due tappe in quella edizione). Dopo il terribile incidente al Giro di Polonia 2020, non riusciva nemmeno più a fare gli sprint, ma si è riscattato al Tour de Wallonie conquistando ben due tappe. Sarà subito pronto per farlo anche in un Grande Giro? Tra i favoriti anche Molano dell'UAE, lanciato da Trentin, e Philipsen dell'Alpecin, lanciato da Modolo. Lato italiani abbiamo tre chance: proprio Trentin che potrebbe mettersi anche in proprio, Cimolai della Isreal e Dainese della DSM. Sarebbe importante piazzare subito un trionfo, considerando che l'Italia non vince una tappa alla Vuelta dal 2018 (Viviani a Madrid).

Tra i papabili di giornata anche Alex Aranburu. Il basco non è un velocista puro, è più velocista sugli arrivi ostici nelle tappe dure. Un po' alla Colbrelli. Ma qui ci sono gioco forte motivazioni: la maglia roja. Dovesse vincere o cogliere un 2° posto, grazie agli abbuoni, sfilerebbe il simbolo della leadership a Roglic. Ci proverà. Aranburu, inoltre, è un corridore che potrebbe provarci anche da finisseur.

Démare, Matthews *****

Philipsen, Molano, Jakobsen, Aranburu ****

Dainese, Aberasturi, Cort Nielsen, Trentin ***

Cimolai, Kron, Meeus **

Sénéchal, Mezgec, Modolo, Keukeleire, Minali, Einhorn, Janse van Rensburg *

Vuelta: informazioni utili

Domenica 15 agosto, dalle 14:50 (collegamento tv)

