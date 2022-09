Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Botte da orbi tra Evenepoel e Enric Mas: tutti gli scatti sull'Alto del Piornal in 170''

VUELTA DI SPAGNA - Enric Mas ci ha anche provato sul secondo passaggio sull'Alto del Piornal, ma Evenepoel ha risposto a tutte le azioni, per poi partire lui stesso. Due fiammate erano bastate per far fuori tutta la concorrenza. Al terzo scatto, saluti e baci, e la maglia roja è andato ad alzare le braccia al cielo.

00:02:46, un' ora fa