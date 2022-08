Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Roglic, Enric Mas, tutti spazzati: lo show di Evenepoel a cronometro ad Alicante in 140''

VUELTA DI SPAGNA - C'erano ancora tanti dubbi su Evenepoel ma, dopo la cronometro di Alicante, questi dubbi sono stati fugati. Anche perché come fanno gli avversari del belga a recuperare in classifica dopo gli ultimi distacchi? Evenepoel vince la crono dando 48'' a Roglic e 1'51'' a Enric Mas. Il più vicino in classifica è proprio Roglic, ma a 2'41'' di ritardo.

00:02:19, 24 minuti fa