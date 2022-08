Ciclismo

Vuelta di Spagna - Alaphilippe, brutta caduta: per il campione del mondo braccio fasciato, lacrime e via in ambulanza

VUELTA DI SPAGNA - La Vuelta perde un grande protagonista e Evenepoel perde il suo gregario di riferimento. Esce di scena Julian Alaphilippe che, a seguito di una caduta durante la tappa di Cabo de Gatta, è costretto al ritiro per un colpo durissimo alla spalla destra. Gli viene immobilizzato l'arto e portato via in autoambulanza. Così dice addio anche ai Mondiali.

00:01:57, un' ora fa