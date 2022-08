Ciclismo

Vuelta di Spagna - Alaphilippe va giù e si ritira, primo acuto di Groves: il meglio in 5'

VUELTA DI SPAGNA - Andiamo a rivedere quanto successo nella tappa di Cabo de Gata col successo di Kaden Groves in volata, con l'australiano che ha battuto van Poppel e Merlier. Prima vittoria nei Grandi Giri per lo sprinter della BikeExchange Jayco. La Quick Step Alpha Vinyl perde invece Julian Alaphilippe a causa di una caduta: niente fratture per fortuna per il campione del mondo.

00:04:47, 2 ore fa