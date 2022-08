Ciclismo

Vuelta di Spagna - Ancora una fuga, vince Meintjes, Evenepoel spazza via tutti: il meglio in 6'

VUELTA DI SPAGNA - Al termine della prima settimana, Evenepoel ha piazzato distacchi importanti a tutti, Roglic compreso. Anche in questa tappa il belga è riuscito a staccare lo sloveno, oltre ad aver messo ko anche Enric Mas. Intanto viene via una fuga con la presenza di Zambanini, Bastianella e Conca, ma vince Meintjes che centra il suo primo successo in carriera nei Grandi Giri.

