Ciclismo

Vuelta di Spagna, Boato del pubblico per Vincenzo Nibali: "Speciale chiudere qui dove ho vinto il mio primo Grande Giro"

VUELTA DI SPAGNA - Sarà un'edizione molto particolare perché sarà l'ultimo Grande Giro in carriera per Alejandro Valverde e, soprattutto, per Vincenzo Nibali. Il corridore siciliano chiuderà e saluterà tutti con il Giro di Lombardia, ma il suo ultimo Grande Giro sarà proprio questa Vuelta. Vuelta che vinse nel 2010, quello fu il suo primo sigillo su una corsa di 3 settimane.

00:00:45, 19 minuti fa