Ciclismo

Vuelta di Spagna - Carapaz scientifico! Il gruppo rientra e lui piazza la stoccata vincente: rivivi il suo scatto

VUELTA DI SPAGNA - Dopo essersi assicurato i punti necessari per vincere la classifica scalatori, Carapaz non si è accontentato. Era lì con Higuita, col gruppo maglia roja arrivato ormai a 1'. L'ecuadoriano ha sfruttato però gli ultimi 500 metri della salita per piazzare un altro scatto e andarsene da solo al traguardo. Che vittoria!

00:01:04, un' ora fa