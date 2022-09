Ciclismo

Vuelta di Spagna - "Carlos? Per chi stai lavorando?": Verona si volta e vede che Enric Mas non c'è più

VUELTA DI SPAGNA - Carlos Verona si mette a fare l'andatura sull'Alto de Piornal per Enric Mas, ma il corridore della Movistar non si accorge con il suo capitano è rimasto nel gruppetto alle sue spalle con Evenepoel. Verona stava facendo il lavoro per Ben O'Connor e Arensman che non avevano detto nulla ovviamente...

00:00:49, un' ora fa