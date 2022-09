Ciclismo

Vuelta di Spagna - Chi vince tra Enric Mas e Pinot? I pronostici di Eurosport

VUELTA DI SPAGNA - Nessuno indica Remco Evenepoel come favorito di giornata ma, del resto, oggi deve solo difendersi per conquistare in maniera definitiva la maglia roja. Enric Mas, invece, secondo i nostri esperti, potrebbe accontentarsi della vittoria di tappa. In pochi credono che la fuga abbia speranze in questa tappa con arrivo sul Puerto de Navacerrada.

00:02:53, 11 minuti fa