Ciclismo

Vuelta di Spagna - De Marchi e Lutsenko in fuga, poi Roglic batte Pedersen: il meglio in 5'

VUELTA DI SPAGNA - Andiamo a rivedere il meglio della tappa di Laguardia, la prima con arrivo in salita, anche se non era una tappa di montagna. Roglic batte Mads Pedersen e Enric Mas, e mette qualche altro secondo da parte in classifica generale. Alessandro De Marchi, invece, aveva tentato la fuga insieme a Lutsenko, ma sono stati ripresi appena dopo il traguardo volante.

00:05:27, 16 minuti fa