Vuelta di Spagna - Enric Mas e Miguel Ángel López scattano domani! Festa Evenepoel, vince Carapaz: gli highlights

VUELTA DI SPAGNA - Un po' di delusione dalla Movistar e dall'Astana. Enric Mas e Miguel Ángel López dovevano fare fuoco e fiamme per ribaltare la Vuelta: uno per sfilare la maglia roja a Evenepoel, l'altro per rubare un posto sul podio ad Ayuso. È successo poco o nulla e ognuno ha mantenuto la propria posizione. Arriva un'altra fuga, questa volta vince Richard Carapaz. Un nome nuovo.

00:03:50, 24 minuti fa