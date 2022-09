Ciclismo

Vuelta di Spagna - Enric Mas: "Non è stato un gran giorno per me, ma ci abbiamo provato e dobbiamo essere contenti"

VUELTA DI SPAGNA - Non è deluso Enric Mas del fatto di non essere riuscito a piegare Evenepoel. Un tentativo l'ha fatto, la squadra ci ha provato, Evenepoel è stato più bravo. Mas ammette che la giornata odierna, inoltre, non è stata a suo favore perché non aveva la brillantezza dei giorni passati. Ma non c'è rammarico, quello che si doveva fare lo si è fatto. Unico rimpianto? La crono.

00:01:22, 44 minuti fa