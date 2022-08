Ciclismo

Vuelta di Spagna - Evenepoel batte (ancora) Roglic e Enric Mas: il meglio della crono in 6'

VUELTA DI SPAGNA - Anche questa volta gli avversari di Evenepoel sono costretti a dire, 'ci proviamo domani'. Altra tappa in cui il belga guadagna su tutti i big, con una crono stellare che lo porta anche la vittoria, la prima per Evenepoel in un Grande Giro. Intanto Roglic perde altri 48'', Enric Mas perde 1'51''.

00:05:48, 2 ore fa