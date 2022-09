Ciclismo

Vuelta di Spagna - Evenepoel: "Momento storico? Sono pronto per la battaglia"

VUELTA DI SPAGNA - È un momento storico per il Belgio che non vince un Grande Giro dal 1978 quando Johan De Muynck conquistò il Giro d'Italia. Evenepoel però prova a tenere tutta la calma possibile perchém in questa tappa si decideranno le sorti della Vuelta.

00:01:49, 20 minuti fa