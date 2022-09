Ciclismo

Vuelta di Spagna - Fred Wright: "Cercherò la fuga, voglio essere ancora protagonista"

VUELTA DI SPAGNA - Il corridore della Bahrain Victorious è uno dei protagonisti di questa Vuelta tra volate e tante azioni in fuga. Il britannico ha raccolto tanti e tanti piazzamenti, ma non è ancora arrivata la vittoria. Fred Wright però non vuole fermarsi e cercherà il successo ancora a Talavera de la Reina.

00:01:42, 24 minuti fa