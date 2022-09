Ciclismo

Vuelta di Spagna - João Almeida ci prova ai -90 km, poi Evenepoel riprende la fuga e vince: il meglio in 6'

VUELTA DI SPAGNA - João Almeida cerca di ribaltare tutto con un'azione a 90 km dal traguardo. Da dietro però è rientrato il gruppo maglia roja anche grazie al lavoro di Nibali che si è speso per Miguel Ángel López che aveva come obiettivo proprio quello di non perdere posizione sul portoghese. Poi, nel finale, duello Evenepoel-Enric Mas vinto dal belga.

00:06:39, 21 minuti fa