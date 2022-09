Ciclismo

Vuelta di Spagna - Nibali ancora in fuga, Roglic non punge e Evenepoel resta in rosso: il meglio in 7'

VUELTA DI SPAGNA - Sono 29 corridori ad andare in fuga: ci sono Vine per la classifica scalatori, Soler, Carapaz, Hindley e anche il nostro Vincenzo Nibali che cerca l'azione per il secondo giorno consecutivo. A spuntarla però è Arensman che stacca nel finale di Sierra Nevada Soler. Nella battaglia dei big, meglio Mas e Miguel Ángel López. Roglic stacca Evenepoel, ma gli dà solo 15''.

00:07:10, un' ora fa