Ciclismo

Vuelta di Spagna - Pedersen vince ancora, Roglic scatta, stacca a tutti e va giù: il meglio in 6'

VUELTA DI SPAGNA - La terza settimana parte con una tappa per velocisti. No, in realtà nel finale succede di tutto con Roglic che scatta e stacca tutti, Evenepoel fora, ma Roglic cade sulla linea del traguardo. In volata vince invece Mads Pedersen.

00:05:51, un' ora fa