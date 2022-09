Ciclismo

Vuelta di Spagna - Si parte col saluto alla Regina Elisabetta, poi vince Mads Pedersen: gli highlights

VUELTA DI SPAGNA - Minuto di silenzio iniziale prima della partenza della tappa di Talavera de la Reina, con tutti i corridori del Commonwealth in prima fila per fare il loro saluto alla Regina Elisabetta scomparsa a 96 anni. Tappa poi abbastanza noiosa, che si chiude con la volata vincente di Mads Pedersen che fa tris in questa edizione della Vuelta. Battuti Wright, Vermeersch e Turner.

00:02:17, un' ora fa