Ciclismo

Vuelta di Spagna - Taglio vicino allo zigomo per Michael Woods: anche il canadese si ritira

VUELTA DI SPAGNA - Secondo ritiro alla Vuelta. Questa volta tocca a Michael Woods che, dopo una caduta, rimedia un taglio vicino allo zigomo. In un primo momento il corridore canadese risale in bici, ma successivamente entra nell'autoambulanza per accertamenti ed è costretto all'abbandono.

00:00:54, 6 minuti fa