Ciclismo

Vuelta di Spagna - Valverde: "Mi sto godendo questa ultima Vuelta. Mas sta bene e ci dà una extra motivazione"

VUELTA DI SPAGNA - Dopo questa Vuelta sarà addio per Alejandro Valverde che appenderà la bici al chiodo al termine di questa stagione. Grande emozione per il corridore della Movistar che oggi passa dalle strade di casa, da Murcia, ma Valverde resta concentrato sull'obiettivo di dare manforte a Enric Mas per la classifica generale.

00:00:55, 2 ore fa