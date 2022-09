Ciclismo

Vuelta di Spagna - Vincenzo Nibali porta a spasso il gruppo maglia roja: che lavoro per Miguel Ángel López

VUELTA DI SPAGNA - Richiamato dall'Astana mentre era in fuga, Vincenzo Nibali si è messo a disposizione per Miguel Ángel López. C'era João Almeida in fuga e faceva paura, ma con l'aiuto dello Squalo, il colombiano ha mantenuto la sua posizione. Anzi, ha guadagnato una posizione in classifica viste le difficoltà di Carlos Rodríguez.

00:00:59, un' ora fa