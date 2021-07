Ciclismo

Ciclismo, il 4 ottobre 2021 torna il Women's Tour: in diretta su Eurosport e GCN

CICLISMO - Annullato nel 2020, a causa della pandemia covid, il 4 ottobre 2021 tornerà il Women's Tour. La versione femminile del Tour of Britain. 6 tappe dal 4 al 9 ottobre, con in mezzo la cronometro di Warwickshire che mostrerà la nuova campionessa del mondo per le prove contro il tempo. Tutte le tappe saranno in diretta su Eurosport e GCN Plus.

00:05:38, 13 minuti fa