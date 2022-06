Ciclismo

ZLM Tour - Non è van Aert, ma vince tanto: Kooij fa 3 su 5. Elia Viviani staccato, Mareczko 5°

ZLM TOUR - Si conclude la corsa a tappe neerlandese col terzo successo in cinque giorni per Olav Kooij che mette il punto esclamativo sulla sua settimana. Sì perché il corridore della Jumbo Visma vince anche la classifica generale. Questa volta Elia Viviani non la fa neanche la volata, rimasto staccato, mentre Mareczko si piazza al 5° posto. Oltre a van Aert, la Jumbo è coperta sugli sprint.

00:01:22, 2 ore fa