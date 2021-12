Ciclocross

Ciclismo, X2O Trofee - Wout Van Aert cerca il forcing, ma sbanda sul più bello: niente fuga

CICLOCROSS - Al 5° giro Wout van Aert cerca la fuga decisiva, ma sbanda in curva, finendo per essere ripreso da Vanthourenhout che non lo molla di un centimetro.

00:00:18, un' ora fa