Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Altro assolo di Betsema: Brand 2a davanti all'Alvarado

CICLOCROSS - La Coppa del Mondo torna in Europa dopo la 'tournée' americana. A Zonhoven vince la Betsema che si fa quasi tutta la gara in solitaria dopo essersi sbarazzata al secondo giro di Lucinda Brand. La Betsema vince la seconda gara consecutiva dopo quella di ieri in Superprestige. Intanto si fa rivedere l'ex campionessa del mondo Alvarado: è 3a.

00:01:47, un' ora fa