Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Ancora Eli Iserbyt: ko Sweeck in volata: rivivi il pazzo finale

COPPA DEL MONDO - Eli Iserbyt fa bis e, dopo aver vinto a Waterloo, fa doppietta anche a Fayetteville battendo in un'intensa volata Sweeck che aveva risposto colpo su colpo per tutta la corsa. Stremato Iserbyt nel finale, si distende a terra per recuperare dallo sforzo.

00:01:31, 22 minuti fa