Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Assolo di Iserbyt, Aerts si piega ma non si spezza: gli highlights di Flamanville

CICLOCROSS - Penultima tappa di Coppa del Mondo, ma ultima recita di Eli Iserbyt che ha annunciato che non ci sarà per l'ultima tappa - quella che avrebbe dovuto dargli il trofeo - per partire subito per gli Stati Uniti in vista dei Mondiali. Lui, intanto, saluta con un successo, il 13° della stagione. Toon Aerts derapa, per poco non va giù, ma rimonta al 2° posto. Vanthourenhout da 3°.

00:02:14, un' ora fa