Ciclocross, Coppa del Mondo - Che beffa per Pidcock: domina per 8 giri, poi Iserbyt rimonta e vince

CICLOCROSS - Questa volta non aveva preso rischi, ma all'ultimo giro la benzina è finita facendosi rimontare da Iserbyt che aveva qualcosa in più. È il belga a vincere a Hoogerheide: sono 14 successi in stagione, 7 in Coppa del Mondo. Rematch fra 7 giorni al Mondiale.

