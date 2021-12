Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo, Col fango o con la neve vince sempre van Aert: rivivi il trionfo in Val di Sole. 3° Pidcock

CICLOCROSS - E sono tre su tre per Wout van Aert che, dopo aver vinto a Boom nel Superprestige e a Essen nell'Ethias Cross, si impone anche in Val di Sole nel suo debutto in Coppa del Mondo. È caduto anche due volte, ma era talmente forte che nessuno è riuscito a tenere il suo ritmo. Nemmeno Iserbyt, Pidcock e Vanthourenhout.

00:01:38, un' ora fa