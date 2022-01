Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Ma che brava Silvia Persico! Debutta con la maglia tricolore e fa 5a a Flamanville

COPPA DEL MONDO - Dopo aver vinto i campionati nazionali italiani 7 giorni fa, Silvia Persico compie la miglior prestazione della sua carriera in Coppa del Mondo. È 5a a Flamanville: non è riuscita a battere la van der Heijden per il 4° posto, ma è un super risultato per la 25enne della Valcar-Travel & Service.

00:00:22, un' ora fa