Ciclocross, Coppa del Mondo - Van der Haar: "Contento per Aerts e per la nostra doppietta. Non ci siamo messi d'accordo"

CICLOCROSS - La tappa di Zonhoven è stata conquistata da Aerts e al secondo posto si è piazzato subito il suo compagno di squadra della Baloise Trek Lions, Lars van der Haar, anche lui in corsa per la Coppa del Mondo. Il crossista olandese però ha specificato che l'attacco fatto proprio in compagnia di Aerts, per dar fastidio a Iserbyt, non fosse concordato. Ognuno faceva la sua corsa.

