Ciclocross, Coppa del Mondo - Vermiglio è pronta! La Coppa del Mondo sbarca in Val di Sole, pronti alla neve?

CICLOCROSS - La stagione di Coppa del Mondo è entrata nel vivo e, il 12 dicembre, ci sarà l'evento dell'anno. Sì perché a Vermiglio, in Val di Sole, ci sarà la tappa che figurerà come vero e proprio Test Event. La corsa verrà disputata sulla neve (artificiale se non dovesse nevicare) e potrà cambiare il destino di questo sport. C'è la possibilità che entri nel programma olimpico invernale?

00:00:59, un' ora fa