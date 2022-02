Ciclocross

Ciclocross, Ethias Cross - Lucinda Brand incontenibile: 20a vittoria stagionale, rivivi il finale

CICLOCROSS - Ancora una vittoria per Lucinda Brand che trova il successo anche a Sint-Niklaas per l'ultimo appuntamento stagionale. Per la neerlandese è la vittoria n° 20 su 32 corse disputate (29 i podi totali), numeri impressionanti. Chiudono il podio di giornata Worst e Betsema.

