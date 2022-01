Ciclocross

Ciclocross, Mondiali - L'Italia fa la storia della Team Relay: gli highlights della staffetta di Fayetteville

CICLOCROSS - L'Italia non doveva neanche partecipare non avendo l'uomo élite, ma una deroga del regolamento UCI ha permesso alle Nazionali di scendere in campo con 4 corridori anziché 6. Ed ecco che gli azzurri hanno fatto la storia vincendo la prima staffetta dei Mondiali con Samuele Leone, Silvia Persico, Davide Toneatti e Lucia Bramati.

