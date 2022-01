Ciclocross

Ciclocross - Niente rimonta per van Aert! Pidcock è il re di Hulst: rivivi l'arrivo. E Iserbyt vince la Coppa del Mondo

CICLOCROSS - Succede di tutto a Hulst, ma non arriva l'8 su 8 per Wout van Aert che va fuori dai giochi per la vittoria già al primo giro a causa di un salto di catena. Il belga rimonterà, ma fino ai piedi del podio. Il successo va quindi a Pidcock che coglie la sua seconda perla stagionale. Battuto Iserbyt che però festeggia a sua volta: ha vinto matematicamente la Coppa del Mondo.

