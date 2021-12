Ciclocross

Ciclocross, Superprestige - Van Aert come Froome al Tour: cade nel fango e va ai box a piedi

CICLOCROSS - Wout van Aert è tornato. Ha fatto il vuoto e, nella sua vittoria di Boom, si è preso pure il lusso di cadere in discesa al penultimo giro. Ha perso molto tempo perché, per problemi al deragliatore, ha dovuto cambiare la bici e ad andare ai box a piedi con l'altra bici in spalla.

00:01:02, 38 minuti fa