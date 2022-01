Ciclocross

Ciclocross, X2O Trofee - Aerts si mette alle spalle Iserbyt e Pidcock, ma non Sweeck: rivivi la volata

CICLOCROSS - Niente vittoria per Toon Aerts che dopo essersi messo alle spalle i rivali di questo finale di stagione, non riesce però a battere Sweeck nella volata del Flandriencross. Vince il corridore della Pauwels-Sauzen Bingoal: terzo successo per lui in stagione dopo Ardooie e Leuven.

00:01:06, 20 minuti fa