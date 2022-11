Ciclocross

Coppa del Mondo - Seconda caduta per Mathieu van der Poel: lui fa finta di niente e riparte come niente

COPPA DEL MONDO - Dopo la caduta al primo giro, in cui si era ribaltato, van der Poel era riuscito a rientrare e a portarsi in testa. Bravissimo il neerlandese ancora a guadagnare quel margine che gli ha dato la possibilità di giocarsi un jolly e non perdere terreno in seguito ad un'altra caduta.

00:00:47, 42 minuti fa