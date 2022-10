Ciclocross

Coppa del Mondo - Si riparte dal solito Eli Iserbyt: a lui la prima tappa di Waterloo

COPPA DEL MONDO - Prima tappa di Coppa del Mondo e trova il successo il campione in carica, Eli Iserbyt che arriva in solitaria al traguardo. Sul podio di giornata Sweeck e van der Haar, poi Vanthourenhout e Thibau Nys. È già la seconda vittoria stagionale per Iserbyt dopo il successo di Beringen all'Exact Cross.

