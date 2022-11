Ciclocross

Coppa del Mondo - Van der Poel superstar, Pidcock torna a casa a piedi: gli highlights

COPPA DEL MONDO - Van der Poel subito a segno al debutto. Il corridore neerlandese riesce a conquistare Hulst dove aveva già vinto altre quattro volte in carriera. Niente da fare per il Campione del mondo Pidcock che si è dovuto arrendere nel finale. Anzi, non è riuscito nemmeno a concludere la gara.

00:03:05, 12 minuti fa