Combinata Nordica

Lillehammer, Westvold Hansen salta 98 metri: 132 punti e vittoria in cassaforte

Gara-2 per la Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile in quel di Lillehammer. In terra norvegese la padrona di casa, il fenomeno della disciplina Gyda Westvold Hansen, ha già chiuso la pratica dopo la prova di salto. Si può dare già per ufficiale o quasi la doppietta in apertura della stagione.

00:00:54, un' ora fa