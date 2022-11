Curling

Europei maschili curling - Scozia e finale per l'oro restano un tabù: Italia battuta 7-4, rivedi l'ultimo end

EUROPEI CURLING - Retornaz, Mosaner, Arman e Giovanella combattono contro i campioni d'Europa in carica, ma devono dire addio ad una storica finale per l'oro dopo un torneo giocato alla grande. L'ultima vittoria dell'Italia contro la Scozia risale al 2015, ora per gli azzurri resta in palio la medaglia di bronzo.

00:03:19, un' ora fa