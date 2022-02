LIVE! Italia-Cina: Constantini e Mosaner non si vogliono più fermare

Gill era già risultata positiva all'arrivo a Pechino, ma era stata autorizzata a gareggiare dopo due test negativi. Gli oceanici, invece, si trovano all'ultimo posto nella classifica del girone, con zero vittorie in sette incontri. Nella giornata di sabato 5 febbraio avevano affrontato l'Italia di Amos Mosaner e Stefania Costantini , con gli azzurri vittoriosi per 7-3 e da lì sempre più lanciati verso le semifinali poi conquistate con il successo sulla Gran Bretagna.