Curling

Olimpiadi invernali - Bocciata perfetta di Retornaz, quattro punti per l'Italia

Il nostro skip nel sesto end, col vantaggio dell'ultima stone, boccia l'unica gialla in casa e la spedisce out. Per l'Italia invece diventano quattro che si convertono in punti per il 9-3 azzurro.

00:00:31, un' ora fa