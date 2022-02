Capelli lunghi, baffi alla Super Mario, tatuaggi colorati sul braccio sinistro, cappellino da baseball e un fisico non proprio allenatissimo: Matt Hamilton sembra tutto fuorchè un atleta. A volte, però, l'apparenza inganna perchè questo ragazzone di 32 anni originario del Wisconsin è campione olimpico di curling a squadre maschile a PyeongChang e da giovedì prova a difendere il titolo a Pechino (esordio non positivo con gli USA battuti dalla Svezia 4-7).

Curling tra baffi, tatuaggi e trofei: ecco Matt Hamilton sul ghiaccio

Hamilton è il Messi, il LeBron James del curling (è cinque volte campione del Mondo), ma anche un uomo impegnato fuori dal "rink", la pista ghiacciata. Lo statunitense, infatti, è un grande sostenitore del movimento Black Lives Matters ed è molto attivo nel mondo della beneficenza: qualche settimana fa, prima di partire per la Cina, ha annunciato che al rientro taglierà la sua lunga chioma e la metterò all'asta per una nobile causa:

“Come tutti sanno, i miei capelli, oltre ad essere fantastici, saranno tagliati per beneficenza. Spero di raccogliere dei soldi per StacheStrong. Hanno appena raggiunto un milione di dollari in donazioni per la ricerca sul cancro al cervello!".

Hamilton fa anche la fortuna dei suoi sponsor tecnici: come vediamo dalle foto le sue scarpe sono customizzate per l'occasione. Per questo, ma non solo, l'americano (che ha anche una sorella, Rebecca, impegnata nel torneo femminile con cui ha vinto diversi titoli) è diventato un fenomeno social: c'è chi impazzisce per le sue calzature, chi lo ha già eletto "spirito guida" e chi promette di alzarsi di notte per seguire le sue gesta in questi Giochi Olimpici. Segnate in agenda: martedì 15 febbraio alle 13.05 Amos Mosaner e il team Italia vs Matt Hamilton e la sua crew. Imperdibile.

