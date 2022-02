Curling

Olimpiadi invernali - Constantini, il rischio paga! Gran giocata e tre punti azzurri

Dopo il successo all'esordio alle Olimpiadi di Pechino 2022 contro gli Stati Uniti, l'Italia torna subito in pista nel torneo di curling doppio misto per affrontare la Svizzera. Nelle prime battute di gara, gli azzurri hanno bisogno di un numero per portare l'end a casa e Stefani Constantini piazza la zampata con un colpo che regala tre punti in un colpo solo alla squadra.

00:01:02, 18 minuti fa