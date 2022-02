Oro! Oro! Oro! Oro! Oro! Oro! Oro! Oro! Oro! Oro! Oro! Undici volte oro. Undici sigilli. Undici per sempre. La coppia Mosaner-Constantini - che d’ora in avanti chiameremo solo Amos e Stefania, perché sono nostri amici, perché li sentiamo vicini - è medaglia d’oro nel doppio misto di Curling a Pechino 2022. Una medaglia che ne vale di cento di quelle normali, perché arriva in uno sport che nella considerazione generale è sempre stato visto come di secondo piano. Poco praticato, poco frequentato. E invece ha tenuto una buona del nostro paese incollata al televisore. Il potere del Curling. Il potere di Amos e Stefania.

Nulla ha potuto la pur forte Norvegia contro la coppia più bella del mondo. Gli scandinavi, che già avevano perso per 11-8 nel round robin, si sono arresi per la seconda volta nel giro di pochi giorni (8-5), lanciando i nostri portacolori nella volata verso la leggenda. Mai nessuno aveva chiuso un torneo di Curling senza sconfitte: siamo testimoni di qualcosa di straordinario.

La cronaca del match

Pronti via e la Norvegia tenta subito di azzannare la partita. È più solido il duo scandinavo, più abituato a queste partite, ed infatti dopo pochi minuti è subito mano rubata e break sul 2-0. Amos Mosaner però, che non arrivato in finale per fare la comparsa, guida la ribalta. Il 26enne gioca due stone meravigliose e pareggia sul 2-2, restituendo il break alla coppia formata da Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten.

Nel terzo end, dopo un avvio difficile, la finale prende la piega dello stivale. Nonostante l’atteggiamento battagliero dei nordici, gli azzurri sono bravissimi a giocare nelle pieghe della partita, riuscendo a piazzare un altro break con un Mosaner in formato padrone assoluto dello sport.

Messo a tabellone il primo vantaggio, Nedregotten entra in confusione. La sicurezza dell’Italia, che nel primo end sembrava spaventata, lo disturba. Ne esce un quarto end spartiacque, in cui la Norvegia sporca ogni percentuale e l’Italia, con una perla della rediviva Constantini, si mette in saccoccia tre punti e scappa sul 6-2.

Tornati in pista dopo la pausa di metà partita, i norvegesi capiscono di essere con l’acqua alla gola. Con quattro end al termine e quattro punti da recuperare decidono di accelerare, ma il duo italiano sbarra la strada. Prima, nel quinto end, concede un solo punticino al power play dei nordici e dopo, nel sesto, timbra il 7-3 che, virtualmente, chiude la partita.

A soli due end dal termine, proprio quando stanno per scorrere i titoli di coda, Skaslien-Nedregotten risorgono dalle ceneri. Con un colpo fantastico di Nedregotten, che passa ad un centimetro da un’altra stone, i nordici incassano due punti e tornano a -2, rendendo l’ultimo end carico di tensione.

Con la medaglia d’oro in bilico e un clima carico a mille l’Italia si gioca il power play, ma un missile di Mosaner finisce completamente a vuoto. L’Italia trema. Fortunatamente per gli azzurri, un errore pesante arriva anche dalla Norvegia, con Nedregotten che commette un errore non da lui. Giunti alle ultime 4 stone, a forza di bocciate, piazzate e contro bocciate, la Norvegia mette le pietre del pareggio, ma una carezza di Stefania Constantini regala il punto decisivo e la medaglia d’oro all’Italia.

